Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: St. Peter-Ording: Zeugenaufruf nach versuchtem Waschbären-Diebstahl

St.Peter-Ording (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.08.2025) auf Donnerstag (07.08.2025) kam es im Westküstenpark in St. Peter-Ording zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Durch unbekannte Täter wurde gewaltsam das Gelände betreten und gezielt ein Waschbärengehege aufgesucht. Es kam augenscheinlich zum Versuch, eines der Tiere zu entwenden, was jedoch misslang, da das Tier aus seinem Gehege fliehen konnte.

Der oder die Täter verließen das Gelände anschließend unerkannt. Der Waschbär konnte zeitnah durch Mitarbeiter des Westküstenparks gefunden und beruhigt werden. Dem Tier geht es gut. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Tatzeit etwas auffälliges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Garding unter der 04862-2174890 oder per Mail unter der Garding.PST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell