Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Geschäft - Zwei Personen flüchtig - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.06.2025) sind Unbekannte in ein Geschäft am Hauptmarkt in Weidenau eingebrochen.

Ein Zeuge nahm gegen 01:30 Uhr ein lautes Klirren wahr. Als er nach dem Ursprung der Geräusche schaute, flüchtete ein Täter aus dem Schaufenster des Ladens. Ein zweiter Täter hatte offenbar zuvor den Zeugen gesehen und seinen Komplizen lautstark gewarnt.

Nach ersten Erkenntnissen schlug ein unbekannter Täter zunächst die Schaufensterscheibe ein. Anschließend sah er sich kurz im Geschäft um, bevor er die Flucht ergriff. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts.

Stattdessen verletzte sich der Mann augenscheinlich, da die Polizisten im Umfeld des Tatortes eine Blutspur entdeckten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

