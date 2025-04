POL-OE: Einsatz in Rönkhausen

Lennestadt (ots) - Gegen 19 Uhr am Mittwoch, 23. April, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung "Olper Straße / Bahnbetriebswerk / Am Biertappen". Eine 15-Jährige war mit ihrem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Altenhundem unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße "Bahnbetriebswerk" kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch ihren Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Den Schaden an ihrem Zweirad ...

mehr