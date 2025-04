Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall in Wenden

Wenden (ots)

An der Einmündung "Hauptstraße/Kampstraße" stießen am Mittwoch, 23. April, gegen 9.05 Uhr zwei PKW zusammen. Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr in seinem Fahrzeug hinter dem PKW eines 18-Jährigen in Richtung Möllmicke. Als der 18-jährige Mann mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt halten musste, fuhr das Auto hinter ihm auf seinen PKW auf. Der 74-Jährige verletzte sich durch die Kollision und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei aktuell auf einen hohen vierstelligen Geldbetrag. Während der Unfallaufnahme war die Hauptstraße komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell