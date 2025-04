Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autoscheibe eingeschlagen, Portemonnaie gestohlen

Attendorn (ots)

An der Platte-Allee sind unbekannte Täter zwischen dem Vormittag und frühen Abend am Dienstag, 22. April, in ein Fahrzeug eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang zum Fahrzeug, indem sie eine Seitenscheibe einschlugen. Die Täter erbeuteten ein Portemonnaie. In diesem befanden sich Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Der Schaden wird aktuell im dreistelligen Eurobereich eingeschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell