POL-OE: Verdacht auf Alkohol am Steuer

Kreis Olpe (ots) - Finnentrop. Am 21. April zwischen 10.20 und 11.10 Uhr stahlen unbekannte Täter eine Handtasche mit einer Geldbörse, die Karten und Bargeld enthielt, aus einem geparkten Auto. Das Fahrzeug war an der Johannes-Biggemann-Straße abgestellt und verschlossen. Beschädigungen am Fahrzeug konnten nicht festgestellt werden, allerdings war das Schiebedach geöffnet. Attendorn. Am Nachmittag des gleichen Tages ...

