PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hyundai von Parkplatz gestohlen +++ Einbrecher suchen Gartenlauben auf +++ Unfallverursacher wird gestellt und hat keinen Führerschein

Bad Schwalbach (ots)

1. Hyundai von Parkplatz gestohlen,

Geisenheim, Burggraben, Donnerstag, 12.09.2024, 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag waren Fahrzeugdiebe in Geisenheim erfolgreich. Die Langfinger suchten im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr einen Parkplatz in der Straße "Burggraben" auf und entwendeten einen dort geparkten grauen Hyundai i10 mit den Kennzeichen "RÜD-GK 435". Wie die Täter genau vorgingen, ist bislang noch unklar. Die Polizeistation Rüdesheim bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

2. Einbrecher suchen Gartenlauben auf,

Geisenheim, Kirchgruberweg, Donnerstag, 12.09.2024, 17:30 Uhr bis Freitag, 13.09.2024, 15:30 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag kam es auf dem Gelände einer Gartenkolonie bei Geisenheim zu Einbrüchen. Den Spuren am Tatort zufolge hatten die Einbrecher im Kirchgruberweg die mit einer Kette gesicherte Metalltür zum Grundstück des Geschädigten geöffnet. So in den Garten gelangt öffneten sie gewaltsam alle Gartenlauben und beschädigten eine WC-Hütte. Insgesamt wurde diverses Werkzeug entwendet und mit diesem anschließend die Flucht angetreten. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen der Einbrüche melden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim.

3. Unfallverursacher wird gestellt und hat keinen Führerschein, Lorch, Schwalbacher Straße, Freitag, 13.09.2024, 13:05 Uhr

(fh)Am Freitagmittag flüchtete ein führerscheinloser Mann nach einem Verkehrsunfall in Lorch, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Um 13:05 Uhr informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei über eine soeben stattgefundene Unfallflucht in der Schwalbacher Straße und meldete das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs. Der Kia Sorento hatte zuvor einen Mazda 3 touchiert und war davongefahren. Mit Hilfe des vom Zeugen übermittelten Kennzeichen gelang es der Polizei den Verursacher an dessen Wohnanschrift anzutreffen und den führerscheinlosen 67-Jährigen zu kontrollieren. Im Anschluss an die Anzeigenerstattung wurde er aus der Kontrolle entlassen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.600 Euro.

