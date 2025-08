Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: POL-KLE: Goch - Vielfältige Verstöße bei Kontrolle eines Kleinkraftrad-Fahrers festgestellt

Fahrzeug könnte gestohlen sein

Goch (ots)

Ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer mit Wohnsitz in den Niederlanden wurde als Fahrer eines Kleinkraftrades am Montag (04.08.2025) gegen 01:40 Uhr durch Kräfte des Streifendienstes angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Kleinkraftrad gehörten. Zudem waren vermutlich vorsätzlich angebrachte Einkerbungen unterhalb der Lenkgabel erkennbar, aufgrund derer die Fahrzeugidentifizierungsnummer nicht vollständig abzulesen war. Auch am Zündschloss stellten die Beamten Manipulationen fest. Der Gesamtsachverhalt legt den Verdacht nahe, dass das Kleinkraftrad entwendet worden sein könnte. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls gefertigt. Auch wegen des Kennzeichenmissbrauchs und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden Strafanzeigen gegen den 41-Jährigen geschrieben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (se)

