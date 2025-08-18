Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kontrollaktion zum Messer- und Waffenverbot im ÖPNV

Eiderstedt (ots)

Am Freitag (15. August 2025) führten Polizeivollzugsbeamte der Landes- und Bundespolizei Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr durch. Das Haupt-Augenmerk lag auf mitgeführten Waffen und Messern. Im Zuge der Änderungen des Waffenrechts werden derartige Kontrollen zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität durch die Polizei regelmäßig durchgeführt. Die Sicherheit der Reisenden soll dadurch erhöht werden.

Eine größere Anzahl von Polizeibeamten kontrollierte am Freitagnachmittag bis 22 Uhr Mitfahrende in Bus und Bahn. Es wurden insgesamt circa 350 Personen kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden insgesamt fünf Verstöße gegen die Landesverordnung (mitgeführte Messer) festgestellt, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurden eingeleitet.

Auch zukünftig wird die Polizeidirektion Flensburg entsprechende Kontrolleinsätze durchführen und Verstöße konsequent ahnden, um Reisende zu sensibilisieren und schützen.

