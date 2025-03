Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Einfamilienhaus (04.03.2025 - 06.03.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Im Teilort Hochemmingen ist es an der Straße "Erlenweg" zu einem Einbruch gekommen. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 11 Uhr und Donnerstag, 19 Uhr haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft. Innerhalb entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend verließen sie das Gebäude wieder. Das Polizeirevier Schwenningen sucht Zeugen, die Ungewöhnliches beobachtete haben. Hinweise könnten unter der Nummer 07720 / 85000 abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell