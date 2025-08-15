PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Zu schnell und trotz Überholverbot: 63-Jähriger kollidiert mit Gegenverkehr #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Ersten Ermittlungen nach war ein 63-jähriger Seat-Fahrer gegen 07:15 Uhr von Neunkirchen in Richtung Eiserfeld unterwegs. Vor ihm fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Pkw. Trotz Überholverbot und nicht einsehbarer Rechtskurve überholte der 63-Jährige die Dame. Er scherte wieder ein. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Ford-Fahrer. Ob eine nicht angepasste Geschwindigkeit dafür verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 63-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige und dessen 32-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ersten Schätzungen nach beläuft sich dieser auf rund 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper haben die Fahrzeuge geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Freiengründer Straße für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen. Den 63-jährigen Unfallverursacher erwartet eine Anzeige.

