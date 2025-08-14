Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt - Unfallverursacher flüchtet - #polsiwi

Netphen (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht derzeit nach einem unbekannten Unfallverursacher, der am Mittwochnachmittag (13.08.2025) auf dem Parkplatz des Rathauses an der Talstraße in Netphen zwei Fahrzeuge beschädigt hat.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall zwischen 13:50 Uhr und 15 Uhr. Als die beiden Geschädigten gegen 15 Uhr zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie die erheblichen Beschädigungen fest. Die Sachschäden liegen insgesamt bei rund 8.000 Euro.

Hinweise zum Verursacher gibt es bislang nicht. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell