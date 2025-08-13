Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrerin stürzt über gespannte Weidezaunlitze - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Christianseck) (ots)

Eine 55-Jährige ist am Dienstagabend (12.08.2025) bei einem Verkehrsunfall in Christianseck leicht verletzt worden.

Die Frau war gegen 18:15 Uhr mit ihrem Fahrrad bergab in Richtung eines Hofs im Bereich der Straße Struthbach unterwegs.

Über die Fahrbahn war zu dieser Zeit eine Weidezaunlitze gespannt, da kurz zuvor Kühe von der Weide in Richtung Stall getrieben wurden. Da die Litze nicht durch Helfer oder eine Beschilderung abgesichert war, kam die Radfahrerin zu Fall.

Sie wurde leicht verletzt und kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

