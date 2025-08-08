Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kradfahrer kollidiert mit Pkw
Mechernich-Obergartzem (ots)
Am Donnerstag (7. August) kollidierte ein 73-jähriger Kradfahrer um 15.10 Uhr mit einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin im Industriegebiet in Mechernich-Obergartzem.
Der 73-jährige Kradfahrer aus Kall befuhr die Straße Zum Lindenbusch in Fahrtrichtung der Veynaustraße.
Eine 67-jähriger Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr die Veynaustraße in Fahrtrichtung der Straße Am Heidehang.
Beim Einfahren in den Einmündungsbereich zur Veynaustraße stieß der 73-Jährige mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrerin zusammen.
Der Kradfahrer stürzte mit dem Krad zu Boden und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
