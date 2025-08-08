Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer kollidiert mit Pkw

Mechernich-Obergartzem (ots)

Am Donnerstag (7. August) kollidierte ein 73-jähriger Kradfahrer um 15.10 Uhr mit einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin im Industriegebiet in Mechernich-Obergartzem.

Der 73-jährige Kradfahrer aus Kall befuhr die Straße Zum Lindenbusch in Fahrtrichtung der Veynaustraße.

Eine 67-jähriger Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr die Veynaustraße in Fahrtrichtung der Straße Am Heidehang.

Beim Einfahren in den Einmündungsbereich zur Veynaustraße stieß der 73-Jährige mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrerin zusammen.

Der Kradfahrer stürzte mit dem Krad zu Boden und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell