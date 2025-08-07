PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Garage

Hellenthal (ots)

Unbekannte gelangten am Mittwoch (6. August) im Zeitraum von 1.30 bis 2 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Oberreifferscheid in Hellenthal-Oberreifferscheid.

Dazu schraubten sie die Türverriegelung von einer neben der Garage befindlichen Zugangstür ab, beschädigten das Türschloss und entfernten dieses.

Das beschädigte Schloss wurde auf einer angrenzenden Mauer aufgefunden.

Im Nachgang konnten die Unbekannten die Garage betreten.

Zum Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 12:05

    POL-EU: Personenfahndung: Diebstahl bei Seniorin in Wohnung

    Zülpich (ots) - Vergangenes Jahr, am Freitag, dem 19. Juli 2024, klingelten Unbekannte gegen 10:30 Uhr an der Haustür einer Seniorin in der Beuelsstraße in Zülpich-Schwerfen. Unter Vorspielen falscher Tatsachen verschafften sie sich Zugang zu ihrem Wohnhaus. Während eine der beiden Personen die Frau ablenkte, hielt sich die zweite Person unbeaufsichtigt im Wohnhaus auf. Aus dem Haus wurden Schmuck und eine Geldbörse ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 12:05

    POL-EU: Personenfahndung: Angebliche Haushaltshilfen beklauen Senioren

    Bad Münstereifel (ots) - Mit einer besonders dreisten Masche haben Unbekannte am Freitagnachmittag (4. Juli) ein Seniorenpaar in Bad Münstereifel bestohlen. Das Ehepaar hatte zuvor eine Zeitungsanzeige aufgegeben, in der eine Haushaltshilfe gesucht wurde. Zwei Unbekannte nutzten die Anzeige zur Suche einer Haushaltshilfe, um ins Haus der Senioren zu gelangen. Dort ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 12:05

    POL-EU: Ein Mann und viele Geständnisse

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag, dem 5. August, kontrollierten Polizeibeamte gegen 14:20 Uhr einen 45-Jährigen auf der Veybachstraße in Euskirchen. Der Mann stand neben einem geparkten Pkw, der ebenfalls das Interesse der Beamten weckte. Was zunächst harmlos aussah, entpuppte sich rasch als bunter Strauß an Verstößen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren