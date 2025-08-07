Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Garage

Hellenthal (ots)

Unbekannte gelangten am Mittwoch (6. August) im Zeitraum von 1.30 bis 2 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Oberreifferscheid in Hellenthal-Oberreifferscheid.

Dazu schraubten sie die Türverriegelung von einer neben der Garage befindlichen Zugangstür ab, beschädigten das Türschloss und entfernten dieses.

Das beschädigte Schloss wurde auf einer angrenzenden Mauer aufgefunden.

Im Nachgang konnten die Unbekannten die Garage betreten.

Zum Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell