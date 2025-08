POL-EU: Personenfahndung: Diebstahl bei Seniorin in Wohnung

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag, dem 5. August, kontrollierten Polizeibeamte gegen 14:20 Uhr einen 45-Jährigen auf der Veybachstraße in Euskirchen. Der Mann stand neben einem geparkten Pkw, der ebenfalls das Interesse der Beamten weckte. Was zunächst harmlos aussah, entpuppte sich rasch als bunter Strauß an Verstößen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten ...

