LPI-J: Transporter unauffindbar

Jena (ots) - Am 30.05.25 erhielt die Polizei Jena Kenntnis über einen Fahrraddiebstahl in der Lindenstraße in Jena Lobeda. An besagter Örtlichkeit wurde aus einer Fahrradbox ein hochwertiges E-Bike der Marke CUBE entwendet. Das Fahrrad wurde zudem mit einem Fahrradschloss gesichert. Dieses wurde durch den Täter ebenfalls entwendet. Tatzeitraum stellt den 29.05.25 14:00 bis 30.05.25 09:00 Uhr dar. Hinweise auf die ...

