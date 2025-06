Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebstahl in der Lindenstraße

Jena (ots)

Am 30.05.25 erhielt die Polizei Jena Kenntnis über einen Fahrraddiebstahl in der Lindenstraße in Jena Lobeda. An besagter Örtlichkeit wurde aus einer Fahrradbox ein hochwertiges E-Bike der Marke CUBE entwendet. Das Fahrrad wurde zudem mit einem Fahrradschloss gesichert. Dieses wurde durch den Täter ebenfalls entwendet. Tatzeitraum stellt den 29.05.25 14:00 bis 30.05.25 09:00 Uhr dar. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht. Sollten Sie zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, so melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 03641 810 beim ID Jena.

