LPI-J: Vermisster schnell aufgefunden

Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in den Hofladen eines landwirtschaftlichen Betriebes in Tannroda ein. Die Täter kletterten über das Tor auf das Gelände des Betriebes und brachen die Tür des auf dem Gelände befindlichen Hofladens auf, sowie einen Lagerraum auf. Offensichtlich fanden die Täter nichts, was deren Begierde erweckte, sodass sie ohne Beute flüchteten. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Rückfragen ...

mehr