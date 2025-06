LPI-J: Graffiti in der Goethestraße

Jena (ots) - Am 30.05.25 gegen 14:40 Uhr erhielt die Polizei Jena Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Stauffenbergstraße in Jena-Lobeda. Nachdem die Einsatzkräfte vor Ort die zwei Unfallparteien befragten, stellte sich heraus, dass ein weiterer Unfallbeteiligter in den Sachverhalt involviert war. Hierbei soll dieser auf die Stauffenbergstraße von einem Parkplatz eingebogen sein und die Vorfahrt des fließenden ...

mehr