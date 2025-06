Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht in der Stauffenbergstraße

Jena (ots)

Am 30.05.25 gegen 14:40 Uhr erhielt die Polizei Jena Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Stauffenbergstraße in Jena-Lobeda. Nachdem die Einsatzkräfte vor Ort die zwei Unfallparteien befragten, stellte sich heraus, dass ein weiterer Unfallbeteiligter in den Sachverhalt involviert war. Hierbei soll dieser auf die Stauffenbergstraße von einem Parkplatz eingebogen sein und die Vorfahrt des fließenden Verkehrs missachtet haben. Im weiteren Verlauf musste ein vorbeifahrender PKW ausweichen. In Folge des Ausweichmanövers touchierte dieser den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgeparkten Fahrzeuges. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Ein Strafverfahren bezüglich Unfallflucht wurde aufgenommen. Sollten Sie zur Tat, bzw. zum flüchtigen Fahrzeug sachdienliche Angaben machen können, so melden Sie sich bitte unter Tel. 03641-810 beim ID Jena.

