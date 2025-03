Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Kreisstraße 420, zw. Hillerse und Elvese, Samstag, 08.03.2025, 13:05 Uhr

Northeim (sb) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es nachdem eine 64-Jährige aus einem Northeimer Ortsteil mit ihrem Pkw die Kreisstr. 420 von Hillerse in Richtung Elvese befuhr und aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr der Pkw einen Leitpfahl und prallte anschließend gegen einen Masten für Telekommunikation. Die Fahrerin musste anschließend durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie durch den Rettungsdienst schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wird der Schaden auf zirka 25.000 Euro geschätzt.

