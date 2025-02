Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Fußballfans am Rastplatz Eisenach angegriffen

Eisenach (ots)

Am heutigen Vormittag kam es auf dem Rastplatz Eisenach an der Bundesautobahn 4 zu einem gewalttätigen Angriff auf sieben Fußballfans. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen gegen 09:30 Uhr etwa 30 bis 40 vermummte männliche Personen, ebenfalls Fußballfans einer rivalisierenden Fanszene, aus einem Reisebus aus und griffen die Geschädigten gemeinschaftlich an. Zwei der Opfer erlitten hierdurch Verletzungen und mussten noch vor Ort medizinisch versorgt werden.

Im Zuge der Auseinandersetzung durchsuchten die Täter die Fahrzeuge der Geschädigten und entwendeten Fanutensilien sowie persönliche Gegenstände. Zudem entstand an zwei Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Thüringer Polizei leitete unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. In der Folge konnten vier Reisebusse mit mutmaßlichen Tatverdächtigen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde unter anderem zuvor entwendetes Beutegut, eine Sturmhaube sowie Pyrotechnik aufgefunden. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität der Täter und zum Hintergrund der Tat, dauern gegenwärtig an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeinspektion Gotha oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

