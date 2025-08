Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tretpedalen von Treträdern entwendet

Bad Münstereifel (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 3. April, wurden auf einem Spiel- und Bewegungsplatz in der Sebastian-Kneipp-Promenade in Bad Münstereifel zwei Tretpedale an zwei verschiedenen Treträdern entwendet.

Nach der erneuten Montage wurde am Montag, dem 30. Juni, festgestellt, dass die Tretpedale erneut entwendet wurden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Tretpedale geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell