Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision bei Abbiegevorgang

Nettersheim-Holzmülheim (ots)

Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Rheinland-Pfalz befuhr am Dienstag (5. August) um 15.22 Uhr die Landstraße 194 von Nettersheim-Holzmülheim kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 34 in Fahrtrichtung Nettersheim-Roderath abzubiegen.

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Blankenheim befuhr die Landstraße 194 von Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Nettersheim-Holzmülheim.

Beim Abbiegevorgang übersah der Motorradfahrer die entgegenkommende Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Der Mann stürzte mit dem Motorrad zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell