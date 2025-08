POL-EU: Randalierer in Polizeigewahrsam

Euskirchen-Stotzheim (ots) - In der Nacht zum Montag (4. August) wurde gegen 2.35 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Peter-Falkenstein-Straße in Euskirchen-Stotzheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich über den Gartenbereich Zutritt zum Grundstück und beschädigten dort eine rückwärtig gelegene Terrassentür. Im Wohnhaus wurden mehrere verschlossene Türen eingetreten. Die Wohnräume sowie Schränke wurden ...

