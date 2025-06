Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unbekannte Täter erbeuten Schmuck bei Wohnungseinbruchdiebstahl

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am 04.06.2025 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 22.30 Uhr - 23.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße 'Am Trotz' gekommen. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages.

In dem oben genannten Tatzeitraum stiegen der oder die Täter durch ein Fenster in das Einfamilienhaus ein und entwendeten aus dem Haus Schmuckschatullen und einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend wurde Haus und Grundstück in unbekannte Richtung wieder verlassen. Bei der Schadenshöhe wurde eine grobe Schätzung zugrunde gelegt. Eine genaue Bewertung muss im Rahmen der Ermittlungen erst noch erfolgen. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum oder kurz davor oder danach verdächtige Feststellungen zu Fahrzeugen oder Personen im Bereich der Straße 'AmTrotz' oder nähere Umgebung gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

