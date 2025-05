Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Stromausfall in Edewecht nach Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW

Am Freitag, den 02.05.2025, gegen 08:39 Uhr, kommt es in Edewecht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, wobei eine Person verletzt wird.

Am Morgen befährt der 68-jährige Fahrer eines LKW (7,5-Tonner) den Lohacker in 26188 Edewecht in Richtung Breeweg. Im Kreuzungsbereich übersieht der LKW-Fahrer die vorfahrtsberechtigte PKW-Fahrerin, welche den Breeweg in Richtung Holljestraße befährt. Durch den Zusammenstoß wird der LKW vom Lohacker nach links in einen dortigen Vorgarten gedrückt. In dem Garten befindet sich auch ein Verteilerkasten der EWE, welcher durch den Zusammenstoß in Brand gerät.

Die Fahrerin des PKW wird durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand wird durch umliegende Feuerwehren gelöscht. Durch die Beschädigung des Verteilerkastens fällt in Teilen Edewechts vorübergehend der Strom aus.

Aufgrund des Unfalls sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und werden von der Unfallstelle abtransportiert. Zudem wird durch den Brand eine angrenzende Hecke beschädigt.

