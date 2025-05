Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Falscher Wasserwerker ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Einbruchdiebstahl ++

Oldenburg (ots)

++ Falscher Wasserwerker erbeutet Bargeld und Schmuck ++ Gestern Mittag (30.04.2025) gab sich gegen 13.15 Uhr ein Unbekannter in der Straße Am Festungsgraben in Oldenburg als vermeintlicher Wasserwerker aus. Nach vorliegendem Kenntnisstand stellte sich der unbekannte Mann bei der 88 Jahre alten Geschädigten als Wasserwerker vor und gelangte so in die Wohnung. Der Mann erklärte, dass es einen Wasserschaden im Haus gegeben und sich das Wasser verfärbt habe. Während er sich mit der Geschädigten im Keller aufhielt, verschaffte sich eine zweite Person Zutritt zur Wohnung. Die Oldenburgerin konnte diesen Mann noch beim Verlassen des Grundstücks sehen. Es wurden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Geschädigte hegte bereits während des Aufenthalts des angeblichen Wasserwerkers Zweifel, da er zuerst den Stromzähler in Augenschein nahm. Personenbeschreibung des angeblichen Wasserwerkers: männlich, ca. 40 Jahre alt, 185cm groß, kräftige Statur, dunkler Hauttyp, dunkle lockige Haare, bekleidet mit einer dunkelblauen Steppweste und einer dunklen Hose. Die zweite Person war männlich, ca. 40 Jahre alt, ungefähr 175cm groß, schlank, asiatisches Aussehen, trug eine dunkelblaue Bekleidung und eine Kopfbedeckung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden unbekannten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. - 511710 -

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Am 01.05.2025 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung um 05.10 Uhr im Meerweg in Oldenburg ein Pkw auf. Der Fahrzeugführer, ein 24 Jahre alter Mann aus Oldenburg, fuhr in Schlangenlinien. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Auf der Polizeidienststelle erfolgte eine Blutentnahme sowie eine Führerscheinbeschlagnahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt. - 513432 -

++ Einbruchdiebstahl mit Täterermittlung ++ Am 30.04.2025 kam es gegen 23.50 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in die Abfallbehandlungsanlage in dem Oldenburger Barkenweg. Ein Sicherheitsunternehmen meldete der Polizei, dass über eine Kamera ein Mann beobachtet wurde, der das Firmengelände durch ein Loch im Zaun betrat. Eine sofortige Absuche des Geländes durch die Polizei verlief negativ. Im Nahbereich des Barkenweges traf die Polizei einen 56-jährigen Mann aus Oldenburg an. Sein Erscheinungsbild stimmte weitgehend mit den Aufnahmen der Videokamera überein. Bei ihm wurden mehrere ältere Handys aufgefunden, die offensichtlich aus einem Container für Elektroartikel entwendet wurden. Gegen den Oldenburger wurde ein Strafverfahren eröffnet, eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. - 512620 -

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell