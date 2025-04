Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Oldenburg (ots)

Gestern Mittag kam es an der Bremer Heerstraße zu einem versuchten räuberischen Diebstahl bei einem Friseurbedarfshandel. Die zwei Tatverdächtigen drängten sich ihren Fluchtweg u. a. mit dem genutzten Fluchtfahrzeug frei.

Am 28. April 2025 betraten etwa um halb zwölf zwei Männer ein Fachgeschäft für Friseurartikel an der Bremer Heerstraße. In diesem nahmen sie eine hochwertige Haarschneidemaschine an sich. Eine Mitarbeiterin stellte sich, als diese nun das Geschäft verlassen wollten, in die Tür um die Flucht zu verhindern. Ein Tatverdächtiger stieß sie zur Seite und schlug vergeblich nach ihr. Nun flüchtete ein Tatverdächtiger mit dem Diebesgut zu Fuß, während der Andere in einen silbernen Audi mit bulgarischen Kennzeichen einstieg und versuchte mit diesem zu flüchten. Auch hier stellte sich dieselbe Mitarbeiterin vor das Fluchtauto. Sie wurde von diesem aber beim Anfahren touchiert und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Beide Männer konnten schließlich unerkannt flüchten. Die Haarschneidemaschine verblieb letztlich am Tatort. Der Tatverdächtige der zu Fuß flüchtete wird als etwa 25 Jahre alt, schwarzhaarig, sowie ca. 180cm groß mit schlanker Gestalt beschrieben. Er soll eine blaue Jeans und über einem weißen T-Shirt eine schwarze Bomberjacke getragen haben.

Der Zentrale Ermittlungsdienst der Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere Hinweise zu dem silbernen Audi mit bulgarischen Kennzeichen oder dem zu Fuß flüchtenden Mann Hinweise haben, sich bei der Polizei unter der 0441-790-4115 zu melden. (500591)

