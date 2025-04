Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizeidienststelle am Friedhofsweg: Einschränkungen beim barrierefreien Zugang

Oldenburg (ots)

Aufgrund der andauernden Arbeiten am Polizeigebäude am Friedhofsweg kommt es in den kommenden Wochen zu Einschränkungen für Personen, die auf einen barrierefreien Zugang angewiesen sind.

Ab morgen, dem 29. April 2025, beginnen Bauarbeiten am vorderen Zugang. Während der Bauphase ist der barrierefreie Zugang zum Dienstgebäude nicht möglich. Besucherinnen und Besucher, die auf einen barrierefreien Zugang angewiesen sind, werden gebeten, eine andere Polizeidienststelle im Stadtgebiet aufzusuchen.

Für Personen, die keinen barrierefreien Zugang benötigen, wird eine Zugangsmöglichkeit über eine Treppenanlage eingerichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell