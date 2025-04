Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Folgenschwerer Auffahrunfall in Wiefelstede mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, gg. 07:30 Uhr, kam es auf der Wapeldorfer Straße, Wiefelstede, kurz hinter der Einmündung zur Rosenberger Straße zu einem Auffahrunfall mit insgesamt fünf Beteiligten LKW und einem Klein-LKW (Sprinter). Die Fahrzeuge waren in Richtung Autobahn A29 unterwegs. Zur Unfallzeit war ein Müllwagen auf der Rosenberger Straße mit der Leerung von Mülltonnen beschäftigt. Hinter dem Müllwagen hielten verkehrsbedingt insgesamt fünf LKW an. Der sechste LKW-Fahrer, ein 31jähiger Mann aus den Niederlanden, erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den letzten LKW der Fahrzeugreihe auf. Durch den starken Aufprall wurden bis auf den ersten LKW in der Reihe, alle Fahrzeuge aufeinander geschoben. Neben dem Unfallverursacher wurden zwei weitere Fahrer verletzt, ein 31jähriger Mann aus Bunde und ein 44jähriger Mann aus Groningen. Die Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung gebracht (keine Lebensgefahr). Der Fahrer eines hinter dem unfallverursachenden LKW fahrenden Sprinter konnte einen Zusammenstoß mit dem LKW nur durch ein Ausweichen nach rechts auf die Berme verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen über 200.000,--Euro betragen. Die Fahrbahn blieb für die Unfallaufnahme, Aufräumarbeiten und Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe für mehr als zwei Stunden gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort die Freiwilligen Feuerwehren Mollberg und Spohle, die untere Wasserbehörde und mehrere Abschleppfahrzeuge eingesetzt.

