Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der A 29

Verwirrung durch Meldung eines Flugzeugabsturzes

Oldenburg (ots)

Am 22.04.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde dem Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg ein Verkehrsunfall auf der A 29, zwischen den Anschlussstellen Varel-Obenstrohe und Jaderberg, gemeldet. Hierbei fuhr ein 30-jähriger Oldenburger auf das Pkw-Anhänger-Gespann eines 40-jährigen Wardenburgers. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verschob sich die Ladung des Anhängers. Bei der Ladung handelte es sich um ein sog. Ultraleichtflugzeug. Dieses blockierte beim Eintreffen der Polizei den Seiten- sowie Hauptfahrstreifen. Die Situation wurde durch einige Verkehrsteilnehmer vermutlich fehlinterpretiert, so dass es im Verlauf zu einigen Meldungen kam, dass ein Flugzeug auf der A 29 abgestürzt sei. Dies stellte sich als Fehlinformation dar. An den beiden Fahrzeugen sowie dem Ultraleichtflugzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Für die Bergung der verunfallten Fahrzeuge sowie der Ladung musste die A 29 für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Osnabrück voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell