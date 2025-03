Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Waltrop: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser und Bungalow

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Dienstag, 25. März, hebelte zwischen 14.30 und 17.30 Uhr ein unbekannter Täter eine Wohnungstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Paulusstraße auf. In der gesamten Wohnung wurden Schränke geöffnet und durchsucht. Zeugen beschreiben einen markanten süßlichen Geruch vor dem Haus und im Hausflur.

Am Dienstagabend zwischen 18.15 Uhr und 18.35 Uhr brachen zwei Täter in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus an der Dortmunder Straße ein. Sie brachen die Wohnungstür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Zeugen berichten neben einem auffälligen, süßlichen Geruch im Treppenhaus von zwei unbekannten Personen, die sich zur Tatzeit im Haus aufhielten:

Ein Mann, circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schwarze Haare

Weiterhin eine Frau, ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,76 Meter groß. Sie hat lange, schwarze, gelockte Haare. Beide seien vollständig schwarz, jedoch "auffällig chic" gekleidet gewesen.

Es besteht die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen den beiden Taten.

Waltrop

Ein hochwertiges Küchengerät sowie einen 20 bis 30 Kilo schweren Tresor erbeuteten unbekannte Täter in einem Bungalow an der Kastanienstraße in Waltrop am Dienstagabend. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter zwischen 17.50 Uhr und 20 Uhr ins Innere. Mit ihrer Beute flüchteten sie wahrscheinlich über die Terassentür.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell