Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in den Lagerraum eines Sportvereins Im Stadtgarten ein. Aus dem Lagerraum nahmen sie Werkzeuge und Arbeitsgeräte mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Dorsten

In der Nacht zu Dienstag gelangten unbekannte Täter in eine Schule an der Straße Wittenbrink. Bislang ist unklar, wie es die Einbrecher in die Schule schafften. Ebenfalls ist unklar ob die Täter Beute gemacht haben.

Haltern am See

Unbekannte Täter hebelten am Montag, 24. März, das WC-Fenster zu einer Doppelhaushälfte an der Gildenstraße in Haltern am See auf. Der Einbruch geschah zwischen 7.15 Uhr und 17.20 Uhr. Der oder die Täter durchsuchten alle Wohnräume und verließen das Haus wahrscheinlich über die Terassentür. Entwendet wurden neben einer Holzschatulle mit Schmuck und einer Armbanduhr auch zwei Alben mit Briefmarken.

Recklinghausen

Zwischen Mittwoch, 19. März, und Montag, 24. März, brachen unbekannte Täter mit einer Harke als Werkzeug in ein Gemeindezentrum an der Amrumstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume des im Keller gelegenen Jugendtreffs. Hierbei öffneten sie mindestens eine weitere Tür gewaltsam und erbeuteten Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel.: 0800/2361 111.

