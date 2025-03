Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Wochenende zwischen dem 21. März und dem 23. März hebelten einer oder mehrere unbekannte Täter die rückseitig gelegene Tür einer Kindertagesstätte am Europaplatz auf. Mehrere Räume wurden durchsucht. Dabei versuchten die Täter auch vergeblich, weitere Türen gewaltsam zu öffnen. Scheinbar machten sie keine Beute.

Ziel eines Einbruchs ist eine Kita an der Schulstraße am Wochenende (21. März bis 23. März) geworden. Nachdem die Täter über den Zaun des Außengeländes geklettert waren, versuchten sie, eine Terassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, brachen sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere der Kita. Sie durchsuchten mehrere Schränke und erbeuteten Bargeld aus einem Tresor.

Dorsten:

In einem Bürogebäude an der Köhler Straße haben zwei männliche Täter Bargeld erbeutet. Laut Zeugen drangen sie in der Nacht auf Montag, 24. März, über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten Schränke im Büro- sowie Aufenthaltsraum. Sie verließen das Gebäude auf demselben Weg. Ein Täter wird beschrieben als etwa 1,75 Meter groß und kräftig gebaut, der zweite Täter soll etwas kleiner sein.

Recklinghausen:

Zwischen Freitag, 21. März, 14.30 Uhr und Sonntag, 23. März, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Kindertagesstätte an der Liebfrauenstraße. Er durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen. Weiterhin hebelte er im Innenraum eine Tür gewaltsam auf und verließ das Gebäude vermutlich durch eine von innen zu öffnende Fluchttür.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel.: 0800/2361 111.

