POL-OE: Dreimal KFZ-Einbrüche und Werkzeugdiebstahl

Olpe (ots) - Am Samstag, 1. März, um 20.29 Uhr geriet ein 39-jähriger Mofafahrer in eine Verkehrskontrolle auf der Bilsteiner Straße in Olpe. Den Beamten fiel auf, dass das Fahrzeug des Mannes ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Darüber hinaus ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der ...

