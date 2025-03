POL-RE: Bottrop: Hoher Schaden nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Am Wochenende zwischen dem 21. März und dem 23. März hebelten einer oder mehrere unbekannte Täter die rückseitig gelegene Tür einer Kindertagesstätte am Europaplatz auf. Mehrere Räume wurden durchsucht. Dabei versuchten die Täter auch vergeblich, weitere Türen gewaltsam zu öffnen. Scheinbar machten sie keine Beute. Ziel eines Einbruchs ist eine Kita an der Schulstraße am ...

