POL-WOB: 25-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Velpke (ots) - Velpke, Jasperallee 30.10.2024, 00.14 Uhr In der Nacht zu Mittwoch beraubte ein 45 Jahre alter Täter eine 57-Jährige Angestellte einer Spielothek in der Jasperalleee in Velpke. Die Angestellte ging nach ihrer Arbeit zu ihrem in der Nähe geparkten Pkw und legte zwei Taschen in den Kofferraum. ...

