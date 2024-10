Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Täter beraubt Angestellte - Polizei nimmt betrunkenen Tatverdächtigen in Gewahrsam

Velpke (ots)

Velpke, Jasperallee

30.10.2024, 00.14 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch beraubte ein 45 Jahre alter Täter eine 57-Jährige Angestellte einer Spielothek in der Jasperalleee in Velpke.

Die Angestellte ging nach ihrer Arbeit zu ihrem in der Nähe geparkten Pkw und legte zwei Taschen in den Kofferraum. Plötzlich näherte sich ihr von hinten der stark alkoholisierte 45-Jährige, der zuvor schon einige Zeit in der Spielothek verbracht hatte. Der Mann ergriff die Kofferraumhaube und verhinderte durch Aufdrücken, dass die Angestellte diese schließen konnte. Zudem verhielt sich der 45-Jährige drohend und aggressiv und stieß mehrfach mit der Hand gegen den Oberkörper der Angestellten, um diese vom Auto wegzuschubsen. Die Angestellte bekam Angst und suchte in ihrem Fahrzeug Schutz. Gleichzeitig verständigte sie die Polizei. Aus dem Auto konnte sie sehen, dass der 45-Jährige ihre Tasche mit dem Portemonnaie an sich genommen hatte und wieder in Richtung Spielothek ging.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten hielt sich der 45-Jährige vor der Örtlichkeit auf und war dabei, auf einen geparkten Pkw einzuschlagen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 45-Jährige in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt zur Dienststelle nach Helmstedt, versuchte der 45-Jährige mit seinen Füßen die Scheiben des Streifenwagens einzutreten.

Durch den diensthabenden Staatsanwalt der STA Braunschweig wurde eine Blutentnahme angeordnet, die in der Klinik Helmstedt entnommen werden sollte. Vor der Klinik versuchte der 45-Jährige mehrfach, sich an einem Geländer im Eingangsbereich festzuhalten, um ein Betreten zu verhindern. Trotz mehrfacher Aufforderung sperrte er sich erheblich und konnte nur durch einfache körperliche Gewalt von dem Geländer getrennt werden. Dabei verletzte sich der Täter leicht.

Nach der Blutentnahme wurde der 45-Jährige wieder dem Gewahrsam der Polizei zugeführt.

Gegen den Täter wurden Strafverfahren wegen Raub und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell