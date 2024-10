Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Leineweberstraße 26.10.2024, 17.50 Uhr bis 19.00 Uhr

Wolfsburg, Kreuzheide, Hans-Thoma-Ring

27.10.2024, 15.00 Uhr bis 18.40 Uhr

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in den Wolfsburger Ortsteilen Fallerleben und Kreuzheide ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Eigentümerin des Einfamilienhauses in der Leineweberstraße in Fallersleben verließ am Samstag gegen 17.50 Uhr ihr Haus und kehrte gegen 19.00 Uhr zurück. Beim Betreten des Hauses fiel ihr zunächst die offen stehende Terrassentür auf. Diese hatten Einbrecher offensichtlich gewaltsam geöffnet. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme entdeckte die Hausbesitzerin, dass ihre Räume durchsucht worden waren und die unbekannten Täter Schmuck und Geld gestohlen hatten.

Die Eigentümer eines Einfamilienhauses im Hans-Thoma-Ring in der Kreuzheide hatten ihr Eigenheim am Sonntag ebenfalls nur für wenige Stunden verlassen.

Bei ihrer Rückkehr gegen 18.40 Uhr stellten sie fest, dass Einbrecher die Räume ihres Hauses durchsucht hatten. Mit aufgefundenem Schmuck gelang den Einbrechern die Flucht.

Zeugen , die in den Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

