Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Heroin und Kokain auf der Bundesautobahn 61 sicher

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 04. November 2024 um 01:50 Uhr kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn 61 ein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug an der Anschlussstelle Nettetal. In dem Fahrzeug befanden sich drei niederländische Personen. Fahrer war ein 23-jähriger Mann. Weiterhin befanden sich ein 30-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau im Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Kraftfahrzeuges konnte in der Reserveradmulde des Kofferraums ca.1050 Gramm Heroin und ca.100 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen und sind zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht worden. Nach Rücksprache mit dem Zollfahndungsamt in Essen übernahmen diese zuständigkeitshalber alle weiteren Maßnahmen. Der Straßenverkaufswert liegt bei 50.000 Euro.

