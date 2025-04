Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub auf Taxifahrer in Oldenburg - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Nachdem es am vergangenem Freitag zu einem Raub auf einen Taxifahrer in Oldenburg kam ermittelt nun die Polizei und ist auf der Suche nach Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des Samstags erschien ein 25-jähriger Taxifahrer auf der Polizeidienststelle in Brake und zeigte einen Raub an, der sich am späten Freitagabend ereignet hatte.

Nach den Angaben des Geschädigten wurde er am Freitagnachmittag zu einem Fahrauftrag an eine Anschrift in Brake gerufen. Dort nahm er einen männlichen Fahrgast auf und beförderte diesen nach Oldenburg.

Im weiteren Verlauf des Tages kam es zu mehreren Kontakten zwischen dem Taxifahrer und dem Fahrgast. Letztlich wurde eine weitere Fahrt vereinbart, Treffpunkt war ein Parkplatz an der Peterstraße in Oldenburg.

Der Taxifahrer wartete dort gegen Mitternacht längere Zeit im Fahrzeug auf den Fahrgast, als plötzlich zwei männliche Personen an ihn herantraten.

Einer der Täter bedrohte den Fahrer mit einem Messer, das in Richtung des Halses gehalten wurde. Unter dieser Drohung gab der Taxifahrer zwei Geldbörsen heraus, aus denen die Täter Bargeld entnahmen. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Einen der Täter konnte der Taxifahrer als den zuvor beförderten Fahrgast wiedererkennen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit normaler Statur und einer Körpergröße von circa 165 cm handeln. Er hat braunblonde Haare und trug einen Bart, der komplett um den Mund verläuft. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer braunen Cap, einer olivgrünen Jacke und einer blauen Jeans.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(492177)

