Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Autowerkstatt - Täter flüchtet und lässt Fahrrad zurück

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Autowerkstatt, der Unbekannte ließ ein Fahrrad am Tatort zurück.

In der Nacht zum 20.04.2025 kam es gegen 01:25 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Autowerkstatt in der Straße 'An der Fuchsbäke' in Oldenburg. Ein bislang unbekannter männlicher Täter schlug mit einem Hammer ein Fenster der Werkstatt ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Noch bevor er das Gebäude betreten konnte, wurde er von einem Zeugen überrascht. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Am Tatort ließ der Täter ein Fahrrad der Marke Decathlon zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte dieses Fahrrad zuvor beim nahegelegenen Osterfeuer am Wolfsbrücker Weg entwendet worden sein.

Der Täter wird als männliche Person mit einer Größe von 190cm beschrieben. Bekleidet war dieser mit einem weißen Hoodie.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters oder zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell