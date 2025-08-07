PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen informiert beim Brunnenfest in Mechernich - Erstmaliger Fahrzeugeinsatz der mobilen Beratungsstelle

POL-EU: Polizei Euskirchen informiert beim Brunnenfest in Mechernich - Erstmaliger Fahrzeugeinsatz der mobilen Beratungsstelle
  • Bild-Infos
  • Download

Mechernich (ots)

Am kommenden Sonntag, dem 10. August, findet in Mechernich das Brunnenfest statt. Die Polizei Euskirchen wird mit einem Informationsstand vor Ort sein.

Polizeihauptkommissar Dirk Falkenstein, Einstellungsberater bei der Polizei Euskirchen, steht an diesem Tag für alle Fragen rund um die vielfältigen Möglichkeiten einer Karriere bei der Polizei zur Verfügung. Er informiert über die Bewerbungsvoraussetzungen, die Ausbildung und das Studium sowie den Berufsalltag.

Darüber hinaus berät Kriminalhauptkommissarin Eva Winkel aus der Kriminalprävention im Fahrzeug der mobilen Beratungsstelle (siehe Foto) zum Thema Einbruchschutz. Das Fahrzeug wurde vom Polizeipräsidium Köln ausgeliehen.

Gerade in der Sommerzeit, wenn viele Bürger verreisen, ist es wichtig, das eigene Zuhause gut zu sichern. Frau Winkel gibt praktische Hinweise zum Schutz von Fenstern, Türen und Rollläden, informiert über technische Sicherungen und erläutert die Bedeutung von Nachbarschaftshilfe zur Einbruchsprävention.

Der Stand der Polizei befindet sich zwischen dem Brunnenplatz und dem Bleibergplatz in Mechernich.

Die Polizei Euskirchen freut sich auf zahlreiche Besucher und den persönlichen Austausch.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:20

    POL-EU: Mülltonne bremst Promille-Fahrer

    Mechernich-Eiserfey (ots) - Einen turbulenten Mittwochabend erlebte ein 53-jähriger Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis, als er mit seinem Kleinkraftrad auf der Hauserbachstraße in Mechernich-Eiserfey unterwegs war. Gegen 19:44 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Hauserbachstraße gemeldet, bei dem ein Fahrer verletzt wurde, eine Garage beschädigt wurde und eine Mülltonne offenbar standhaft blieb. Der Mann ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:20

    POL-EU: Einbruch in Garage

    Hellenthal (ots) - Unbekannte gelangten am Mittwoch (6. August) im Zeitraum von 1.30 bis 2 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Oberreifferscheid in Hellenthal-Oberreifferscheid. Dazu schraubten sie die Türverriegelung von einer neben der Garage befindlichen Zugangstür ab, beschädigten das Türschloss und entfernten dieses. Das beschädigte Schloss wurde auf einer angrenzenden Mauer aufgefunden. Im Nachgang konnten die Unbekannten die Garage betreten. ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 12:05

    POL-EU: Personenfahndung: Diebstahl bei Seniorin in Wohnung

    Zülpich (ots) - Vergangenes Jahr, am Freitag, dem 19. Juli 2024, klingelten Unbekannte gegen 10:30 Uhr an der Haustür einer Seniorin in der Beuelsstraße in Zülpich-Schwerfen. Unter Vorspielen falscher Tatsachen verschafften sie sich Zugang zu ihrem Wohnhaus. Während eine der beiden Personen die Frau ablenkte, hielt sich die zweite Person unbeaufsichtigt im Wohnhaus auf. Aus dem Haus wurden Schmuck und eine Geldbörse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren