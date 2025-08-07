Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen informiert beim Brunnenfest in Mechernich - Erstmaliger Fahrzeugeinsatz der mobilen Beratungsstelle

Mechernich (ots)

Am kommenden Sonntag, dem 10. August, findet in Mechernich das Brunnenfest statt. Die Polizei Euskirchen wird mit einem Informationsstand vor Ort sein.

Polizeihauptkommissar Dirk Falkenstein, Einstellungsberater bei der Polizei Euskirchen, steht an diesem Tag für alle Fragen rund um die vielfältigen Möglichkeiten einer Karriere bei der Polizei zur Verfügung. Er informiert über die Bewerbungsvoraussetzungen, die Ausbildung und das Studium sowie den Berufsalltag.

Darüber hinaus berät Kriminalhauptkommissarin Eva Winkel aus der Kriminalprävention im Fahrzeug der mobilen Beratungsstelle (siehe Foto) zum Thema Einbruchschutz. Das Fahrzeug wurde vom Polizeipräsidium Köln ausgeliehen.

Gerade in der Sommerzeit, wenn viele Bürger verreisen, ist es wichtig, das eigene Zuhause gut zu sichern. Frau Winkel gibt praktische Hinweise zum Schutz von Fenstern, Türen und Rollläden, informiert über technische Sicherungen und erläutert die Bedeutung von Nachbarschaftshilfe zur Einbruchsprävention.

Der Stand der Polizei befindet sich zwischen dem Brunnenplatz und dem Bleibergplatz in Mechernich.

Die Polizei Euskirchen freut sich auf zahlreiche Besucher und den persönlichen Austausch.

