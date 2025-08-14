Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Gaststätte - Unbekannte entwenden Bargeld - #polsiwi

Kreuztal (OT Ferndorf) (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen (14.08.2025) in eine Gaststätte an der Marburger Straße in Kreuztal-Ferndorf eingebrochen.

Gegen 4:20 Uhr stellte der Besitzer der Gaststätte einen ausgelösten Alarm fest. Demnach ereignete sich der Einbruch kurz zuvor. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachen im Inneren zwei Spielautomaten auf. Das darin befindliche Bargeld wurde entwendet. Zudem durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schubladen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die genaue Höhe der Tatbeute ist bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

