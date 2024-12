Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Gegen Mauer gefahren - Spur führt zum Verursacher

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.12.2024, gegen 00.00 Uhr, ist in der Bahnhofstraße in Laufenburg ein zunächst unbekannter Pkw-Lenker gegen eine Mauer gekracht und weitergefahren. Durch Anwohner wurde ein lauter Knall wahrgenommen. Beim Blick auf die Straße sah man ein Auto, das davonfuhr. Die Polizei konnte in der Folge eine Mauer als Unfallörtlichkeit feststellen. Neben Fahrzeugteilen befand sich auch eine Flüssigkeitsspur auf der Fahrbahn. Das Verfolgen der Spur führte zum Auffinden des beschädigten Unfallfahrzeugs. Am Fahrzeug angekommen ergab sich im Rahmen der Ermittlungen der Verdacht, dass der 52jährige Autobesitzer betrunken gegen die besagte Mauer gefahren sein könnte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein einbehalten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige gegen den 52Jährigen wegen Verdachts einer Trunkenheitsfahrt vorgelegt.

