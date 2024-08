Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brände von Schutthaufen

Altenburg (ots)

Rositz: Unbekannte Täter haben am 17.08.2024 auf einem ehemaligen Firmengelände in der Molbitzer Straße einen Haufen aus Schutt und Müll in Brand gesetzt. Der Brand wurde der Rettungsleitstelle gegen 17:35 Uhr gemeldet. Der daraufhin eingesetzten Feuerwehr gelang es, den Müllberg zu löschen. Auch am 18.08.2024 musste die Feuerwehr wieder ausrücken, weil Zeugen erneut einen Brand auf dem ehemaligen Werksgelände festgestellt hatten. Der Feuerwehr gelang es erneut, einen weiteren durch Unbekannte in Brand gesetzten Haufen aus Abfall zu löschen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0213851/2024 in Verbindung zu setzen - Tel. 03447 / 471-0. (CS)

