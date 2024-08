LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Gera (ots) - Großaga: Die KPI Gera ermittelt seit dem 11.08.2024 zu einer sexuellen Belästigung / Exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 24-jährigen Frau. Nach vorliegenden Informationen befand sich die Geschädigte am 11.08.2024, gegen 10:35 Uhr im Bereich Großaga, konkret in der Reichenbacher Straße. Hierbei bemerkte sie einen bislang unbekannten Mann, welcher dort in seinem Fahrzeug saß. Als die Geschädigte das Fahrzeug passierte, stieg der Mann aus und ...

mehr