LPI-G: Geschädigte zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots) - Gera: Feuerwehr und Polizei rückten Freitagabend (16.08.2024) in die Weinbergstraße aus. Zeugen gaben an, aus dem Waldbereich Richtung Gera-Ernsee einen Brand bemerkt zu haben. Zum Glück konnte die Brandstelle schnell gefunden und in der Folge gelöscht werden. Circa 25 Quadratmeter Unterholz sowie Sträucher wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Geraer Polizei ermittelt ...

